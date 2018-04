Mihai Fifor a discutat cu Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei despre dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul apărării

13:50

Fiul cel mare al îndrăgitului actor Florin Piersic şi al actriţei Tatiana Iekel, Florin Piersic jr., a moştenit talentul părinţilor săi şi a ales aceeaşi carieră - actoria. Îi seamănă foarte bine tatălui, fiind un bărbat înalt şi carismatic, sincer şi direct. Este nu doar actor, ci şi scenarist, producător, regizor şi scriitor.A tradus, a regizat şi a jucat după scenarii scrise de Sam Henry Kass, Bruce Kane, Rick Cleveland, Eric Bogosian, Dave Williams, potrivit www.imdb.com.Din filmografia sa, în calitate de regizor, amintim "Advertising" (2004), "Fix Alert" (2005), "Eminescu versus Eminem" (2005), "Veneţia" (2007), "Bani" (2008), "Pickpocket" (2008), "Killing Time" (2012), pentru "Fix Alert", "Eminescu versus Eminem" şi "Killing Time" semnând şi scenariul.Ca actor, a apărut în numeroase filme - "Colierul de turcoaze" (1986), "Luminile din larg" (1986), "Cucoana Chiriţa" (1986), "Un studio în căutarea unei vedete" (1988), "Vinovatul" (1991), "Dublu extaz" (1998), "Callas Forever" (2002), "Ce lume veselă" (2003), "Călătorie de vis" (2004), "Fix Alert" (2005), "Eminescu versus Eminem" (2005), "La Urgenţă" (serial tv, 2006), "Tinereţe fără tinereţe" (2007), "Naşterea unei capodopere" (2008), "Dublă personalitate" (2008), "Bani" (2008), "Town Creek" (2009), "Călătoria lui Gruber" (2009), "Malaparte Contra Timp 2" (2009), "Bibliotheque Pascal" (2010), "WebSiteStory" (2010), "Werewolf: The Beast Among Us" (2012), "Killing Time" (2012), "The Necessary Death of Charlie Countryman" (2013), "Q.E.D" (2013), "Omega Rose", conform www.cinemagia.ro. În 2016, a realizat filmul "Nothing About Love" (scenariu, regie, interpretare).În 2013, a scris, a produs şi a regizat "Freak Show", în care interpretează 13 personaje, iar în 2015 a câştigat premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal la Gala Gopo. În aprilie 2017 a avut loc premiera spectacolului "Fraţi", de Dave Williams, tot în regia lui Florin Piersic jr.În martie 2018 a avut loc premiera spectacolului "Stage Dogs", după "A life in the theatre" de David Mamet, în regia lui Florin Piersic jr., în care acesta joacă alături de Marcel Iureş."Să fii actor e o îndeletnicire minunată. Cumplită. Superbă. Ridicolă. Formidabilă. Oribilă. Înălţătoare. Penibilă", spunea regizorul în prezentarea spectacolului.A scris nuvela "Romantic Porno" (2011) şi două volume intitulate "Opere cumplite" (2009 şi 2015).***Foto: (c) CRISTIAN NISTOR/AGERPRES FOTO Florin Piersic jr si Florin Piersic la gala 'Zece pentru Romania', 2009Marele actor Florin Piersic s-a născut la 27 ianuarie 1936, la Cluj. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, promoţia 1957, iar spectacolul de absolvire a fost "Peer Gynt", de Henrik Ibsen. La doi ani după absolvire, a debutat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, obţinând rolul principal în "Discipolul diavolului". Au urmat "Tragedia optimistă", "Oameni şi şoareci" sau "Orfeu în Infern", piese care au scos în evidenţă talentul şi naturaleţea actorului.De-a lungul anilor, a interpretat zeci de roluri pe scena Naţionalului bucureştean, în piese ca "Act veneţian", "Zbor deasupra unui cuib de cuci", "Gaiţele", "Idiotul", "Logodnicele aterizează la Paris", "Cartea lui Ioviţă", conform www.tnb.ro.Celebritatea şi popularitatea au venit nu doar din rolurile de pe scenă, ci şi din cele de pe marele sau micul ecran, el având o bogată activitate în cinematografie, unde a jucat în peste 55 de filme. Debutul în film s-a produs cu "Ciulinii Bărăganului", în 1957, interpretând rolul lui Tănase. Şi-a evidenţiat talentul în "Neamul Şoimăreştilor" (1965), regizat de Mircea Drăgan, apoi în filmul care l-a făcut cunoscut - "De-aş fi Harap Alb" (1965), regizat de Ion Popescu-Gopo.Printre filmele în care a interpretat roluri cu diferite valenţe - de la film de acţiune la film istoric, de la comedie la film muzical - se numără "Celebrul 702" (1961), "Tunelul" (1966), "Şapte băieţi şi o ştrengăriţă" (1967), "Columna" (1968), "Mihai Viteazul" (1971), "Aventuri la Marea Neagră" (1972), "Explozia" (1973), "Fraţii Jderi" (1974), "Un August în flăcări" (1974), "Ştefan cel Mare - Vaslui 1475" (1975), "Elixirul tinereţii" (1975), "Pintea" (1976), "Cuibul salamandrelor" (1976), "Eu, tu şi... Ovidiu" (1978), "Regăsire" (1977), "O lebădă iarna" (1983), "Rămăşagul" (1985), "În fiecare zi mi-e dor de tine" (1988), "Fix alert" (2004), "Eminescu versus Eminem" (2005), potrivit www.cinemagia.ro.Rolurile sale celebre din filme rămân cele de haiduci - Anghel Şaptecai sau Grigore Pintea, dar rolul cel mai cunoscut şi îndrăgit, cu care aproape s-a confundat în conştiinţa publicului, este Mărgelatu din seria filmelor regizate de Doru Năstase şi Gheorghe Vitanidis, în care făcea un cuplu greu de egalat cu personajul Buză, interpretat de bunul său prieten Szobi Cseh.Spectacolul "Străini în noapte", al cărui protagonist este şi care a ajuns la peste 1.200 de reprezentaţii, se joacă în continuare, pe toate scenele ţării, cu casa închisă.*** Foto: (c) RADU TUŢĂ/AGERPRES FOTO Actorii Florin Piersic jr. şi Tatiana Iekel la Gala Premiilor UNITER, 2010Actriţa Tatiana Iekel s-a născut la 10 octombrie 1932, la Iaşi. A devenit cunoscută prin numeroasele roluri din teatru, film, radio şi televiziune. Din filmografia sa amintim: "Tată de duminică" (1975), "Marele singuratic" (1977), "Mai presus de orice" (1978), "Advertising" (2004, scurtmetraj), "Dispozitiv 0068" (2015), "Un etaj mai jos" (2015), conform www.cinemagia.ro şi www.imdb.com.Tatiana Iekel a fost nominalizată la Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar la Gala Gopo din 2016, iar la Gala UCIN din aprilie 2017 a fost nominalizată la titlul de cel mai bun personaj feminin într-un rol secundar, în producţia "Sieranevada" semnată de regizorul Cristi Puiu. A murit în mai 2017. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Doina Lecea)