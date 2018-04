LIVE BLOG | FCSB - CFR Cluj se joacă ACUM. Planic dă lovitura în prelungiri! Şase minute suplimentare!

21:20

Arsene Wenger a avut parte de o surpriză plăcută pe Old Trafford. Rivalul său, Mourinho, l-a felicitat pentru tot ce a realizat în Premier League, iar Sir Alex Ferguson, omul cu care a avut nenumărate dueluri în campionatul Angliei, i-a acordat tehnicianului de 68 de ani un premiu, şi s-a pozat cu fostul său rival de la Arsenal. Sir Alex a ţinut neapărat ca Mourinho să apară în poză, aşa că l-a tras pe portughez pentru ca acesta să apară în cadru. So happy with the reception Arsene Wenger receiv...