EXATLON 29 APRILIE 2018: Dezastru în Republica Dominicană, ce s-a întâmplat la duelul internaţional

Luna plina din 30 aprilie are loc in Scorpion. De la Luna Noua din Berbec, de acum doua saptamani, luna a "calatorit" jumatate din ciclul sau. Semn dupa semn, Luna a ajuns acum in Scorpion si straluceste in lumina Soarelui, aflat in zodia Taur. Citește mai departe...