Luni e Luna plina in Scorpion. Echilibrul se modifica. Ce semne sunt afectate cel mai mult?

Luna plina din 30 aprilie are loc in Scorpion. De la Luna Noua din Berbec, de acum doua saptamani, luna a "calatorit" jumatate din ciclul sau. Semn dupa semn, Luna a ajuns acum in Scorpion si straluceste in lumina Soarelui, aflat in zodia Taur. Citește mai departe...

