Metoda de înșelătorie prin care hackerii pot să ne lase fără bani în vacanță doar trecând pe lângă noi

11:00

Acum, cu imaginea ţării făcută ţăndări pe scena internaţională şi într-o situaţie explozivă la nivel intern în contextul continuării luptei cu justiţia, efectelor legii salarizării aşa-zis unitare şi distrugerii sistematice a economiei româneşti, preşedintele trebuie să joace tare. All in. Miza este viitorul instituţiei prezidenţiale în România, al democraţiei româneşti per ansamblu şi al nostru, al tuturor. Din fericire, Preşedintele Iohannis are un careu de aşi în mânecă. Articolul integral pe ADEVĂRUL