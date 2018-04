Monica Anghel a ajuns piele și os! Vedeta e de nerecunoscut!

19:00

Regele Gică Hagi a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au terminat-o nedecis 3-3 în Bănie cu CSU Craiova că ar fi fantastic ca Viitorul să participe în Europa League. „E un lucru extraordinar ce am făcut şi în acest an. Dacă ne calificăm iar în Europa, va fi un lucru fantastic. Trei […]