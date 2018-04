Armenia: Liderul opoziţiei, candidat oficial la funcţia de premier

11:00

Filmul cu supereroi ''Avengers: Infinity War'' s-a plasat în fruntea box-office-ului nord-american în acest weekend cu încasări record în primele zile de la lansare, informează AFP.Filmul, care reuneşte cea mai mare parte a supereroilor universului Marvel într-o luptă de proporţii epice pentru salvarea omenirii, a realizat încasări de 250 de milioane de dolari în Statele Unite şi Canada, potrivit estimărilor publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations.''Avengers: Infinity War'' a detronat ''Star Wars: The Force Awakens'', care a avut încasări de 248 de milioane de dolari în primul weekend de la lansare în 2015, în Statele Unite. La nivel mondial, supereroii Marvel au avut încasări de 630 de milioane de dolari după primele zile de la lansare, ''cele mai mari încasări de weekend pe plan mondial din istorie'', fără a lua în calcul China, unde va fi lansat la 11 mai, potrivit Exhibitor Relations.Pe poziţia a doua în box-office, filmul horror "A Quiet Place" a avut încasări de 10,6 milioane de dolari în weekend (peste 148 de milioane de dolari în cele patru săptămâni de când se află pe marile ecrane). Pelicula spune povestea unei familii care încearcă să supravieţuiască sub ameninţarea unor creaturi misterioase.Comedia ''I feel pretty'', cu Amy Schumer, ocupă a treia poziţie cu 8,1 milioane de dolari (29,5 milioane în două săptămâni de la lansare). Filmul spune povestea unei tinere care nu se simte bine în pielea ei, dar care, în cele din urmă, începe să-şi accepte corpul aşa cum este în realitate."Rampage", al canadianului Brad Peyton, se află pe locul al patrulea, cu încasări de 7,1 milioane de dolari în cursul weekendului şi de aproape 78 de milioane de dolari de la lansare. Filmul de acţiune, cu Dwayne 'The Rock' Johnson în rolul principal, adaptat după un joc video din anii '90, prezintă povestea prieteniei dintre personajul jucat de Johnson şi o gorilă albă, victimă a experimentelor genetice, care fac echipă împotriva unor prădători pe cale să devasteze planeta.Blockbusterul cu supereroi de culoare ''Black Panther'' ocupă poziţia a cincea, cu 4,4 milioane de dolari (688 de milioane în 11 săptămâni).Topul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:6 - ''Super Troopers 2'': 3,6 milioane de dolari (22 milioane încasări în două săptămâni de la lansare)7 - ''Truth or Dare'': 3,2 milioane de dolari (35,3 milioane în trei săptămâni)8 - ''Blockers'': 2,9 milioane de dolari (53,2 milioane după patru săptămâni)9 - ''Ready Player One'': 2,4 milioane de dolari (130,6 milioane în cinci săptămâni)10 - ''Traffik'': 1,6 milioane de dolari (6,7 milioane în două săptămâni)AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor online: Anda Badea)