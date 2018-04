Apple va renunța la o funcție foarte populară de iPhone în acest an

Apple va renunța la o funcție foarte populară în acest an, odată cu lansarea unei versiuni ieftine a modelului iPhone X. Analistul Ming-Chi Kuo, de la KGI Securities, spune că Apple va lansat în acest an o versiune de 550 de dolari a iPhone X, cu ecran LCD, potrivit Forbes. Spre comparație, actualul iPhone X […] Post-ul Apple va renunța la o funcție foarte populară de iPhone în acest an apare prima dată în Libertatea.ro.

