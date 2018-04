Simona Trașcă s-a luat la bătaie în fața clubului Nuba din Mamaia

22:30

Dacă toată spuma Capitalei a ales să petreacă minivacanța de 1 Mai în stațiunea Mamaia, nu se putea ca Daniela Crudu să nu semneze, la rândul ei, condica alături de prietenele de suflet. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a întâlnit-o pe Cruduța, în miez de noapte, la Breeze. (CITEȘTE ȘI: DANIELA CRUDU, ACTRIȚĂ?! IMAGINILE CARE O DAU […] The post Cruduța și-a făcut fenta la BREEZE, iar noi avem filmarea necenzurată! appeared first on Cancan.ro.