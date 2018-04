Fotbal - CM 2018: FIFA a anunţat lista arbitrilor asistenţi video

17:00

Autorităţile din localitatea Asbury Park, statul New Jersey, locul unde actorul Danny DeVito şi-a petrecut copilăria, au declarat data de 17 noiembrie, ziua de naştere a vedetei, Ziua Danny DeVito, potrivit Press Association.Iniţiativa în onoarea artistului a fost anunţată cu ocazia participării lui DeVito la Festivalul de muzică şi film din Asbury Park.DeVito a jucat în serialul de televiziune ''Taxi'' şi în filme precum ''Twins'', ''Batman Returns'' sau ''It's Always Sunny In Philadelphia''.Actorul, în vârstă de 73 de ani, s-a născut în localitatea Neptune Township, dar a copilărit în Asbury Park.''Danny nu a uitat niciodată de unde a plecat'', a spus guvernatorul statului New Jersey, Phil Murphy, în cadrul festivalului.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu)