Donald Trump denunţă din nou acordul 'oribil' privind programul nuclear iranian

22:00

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a negat luni informaţiile conform cărora în ultimul an s-ar fi diminuat sumele virate către Pilonul II de pensii, subliniind că în ianuarie 2018 acestea au înregistrat o creştere de 19,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut."Contribuţiile la Pilonul II de pensii în ianuarie 2017 erau de 493 de milioane de lei, în ianuarie 2018 - 590 de milioane de lei. Deci, vorbim de o creştere de 19,6%. Deci, aţi văzut că apar foarte multe ştiri care vor să creeze incertitudine. Eu zic că până nu venim cu o formă finală, toate aceste speculaţii... În niciun caz pensionarii nu vor pierde. (...) Dar în acelaşi timp se vehiculează din ce în ce mai mult faptul că un pensionar are posibilitatea să opteze pentru Pilonul II de pensie sau nu. Orice decizie pe care o vom lua legat de Pilonul II de pensii va fi foarte bine argumentată, justificată, explicată. De aceea aţi văzut că în ultima perioadă nici nu am mai venit cu foarte multe lucruri care se spun de o parte sau de alta. Venim cu o formă finală, o explicăm oamenilor, astfel încât să poată să aibă o imagine clară a Pilonului II de pensie", a declarat ea, la România Tv.Dăncilă a afirmat că proiectul legii pensiilor va fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă."Categoric da (proiectul va fi dezbătut, n.r.). Este una dintre promisiunile programului de guvernare, alături de legea educaţiei, legea sănătăţii, legea manualelor. Eu vreau ca programul de guvernare să fie implementat", a mai spus Viorica Dăncilă.Prim-ministrul a mai precizat că un principiu pe care îl va respecta legea pensiilor este "pensie egală" pentru "muncă egală" şi că metodologia de calcul al pensiei ar urma să cuprindă şi veniturile din sporuri."Încă mai există discuţii pe baza legii pensiilor. Doamna ministru Olguţa Vasilescu are deja această lege, dar trebuie să vedem foarte bine, să calculăm foarte bine, astfel încât să avem o lege a pensiilor care să fie pliată pe realitatea din România şi să aducă un plus pentru pensionari", a spus ea.Dăncilă a făcut referire şi la calendarul creşterii pensiilor pentru perioada următoare."Avem în vedere creşteri de pensii începând cu 1 iulie, anul acesta, astfel încât vom creşte, începând cu 1 iulie, punctul de pensie de la 1.000 la 1.100 de lei. Vom creşte pensia minimă de la 520 de lei la 640 de lei. Aşa cum am avut o programare a creşterii salariilor, avem o programare şi a creşterii pensiilor. Astfel, în 2019 punctul de pensie va ajunge la 1.265 de lei, iar în 2020 punctul de pensie va ajunge la 1.775 de lei", a precizat ea.În ce priveşte pensiile speciale, Viorica Dăncilă a apreciat că trebuie să existe un echilibru în sistem."Trebuie să un echilibru în sistem. Sunt convinsă că ministrul Muncii are în vedere acest lucru. Nu vreau să mă hazardez în a da acum soluţii, până nu le fundamentăm, până nu vedem legea finală", a spus premierul.