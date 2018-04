Tenis de masă: Echipa masculină a României, la primul succes la Mondialele 2018

00:00

Consilierul municipal PNL Ciprian Ciucu îi cere primarului Capitalei, Gabriela Firea, ca în următoarea şedinţa a Consiliului General al Municipiului Bucureşti să fie discutată situaţia Podului Constanţa, apreciind că nesoluţionarea acestei probleme s-ar putea solda cu pierderea de vieţi omeneşti"'Echipa' Oprescu a amânat/blocat finanţarea proiectului în timp ce echipa Firea nici măcar nu are habar de el. CFR are în vedere să facă ceva, dar nu este clar ce. În aceste condiţii, primarul general trebuie să urgenteze găsirea unei soluţii şi să îşi asume rapid proiectul deoarece este clar că CFR nu are capacitatea de a face faţă acestei situaţii care s-ar putea termina urât, cu pierderea de vieţi omeneşti", a scris el luni, într-o postare pe Facebook.Ciucu a adăugat că CGMB a aprobat un proiect pentru reconstruirea podului încă din 2008, dar că nu au fost iniţiate până în prezent procedurile de licitaţie pentru atribuirea contractului."Pentru reconstruirea Podului Constanţa există proiect aprobat de CGMB încă din 2008, cu toate avizele necesare şi cu indicatorii tehnico-economici gata. Proiectul a fost realizat de SC Metroul SA, a fost negociat şi avizat de Ministerul Transporturilor, CFR, Metrorex şi Primăria Capitalei. A fost inclus în programul de investiţii al Primăriei şi a fost prevăzută o deschidere iniţială de finanţare de 100 mii lei în bugetul din 2009. De atunci proiectul 'stă' la coadă, pentru a se începe procedurile de iniţiere a licitaţiei pentru atribuirea contractului. În 2007 (...) CFR a expertizat podul, aşa au descoperit că nu a mai fost făcută reparaţie capitală din anul 1967", a scris Ciucu.El a adăugat că responsabilitatea neincluderii acestui proiect pe lista de investiţii le aparţine primarilor Sorin Oprescu şi Gabrielei Firea."CFR lucrează la un proiect (altul!) de investiţii propriu dedicat acestui obiectiv şi a atribuit contractul unui constructor care nu a iniţiat lucrările, se pare, pentru că nu a primit un certificat de urbanism necesar de la Primăria Sectorului 1. CFR este acum în etapa de reparaţii (a se citi cârpeli cu ipsos de ochii lumii) a elaborat Expertiza Tehnică şi DALI (documentaţie tehnico-economică similară studiului de fezabilitate), dar nu are proiectul tehnic şi nu a atribuit execuţia lucrărilor! Deci chestiunea cu certificatul de urbanism este praf în ochi, oricum acolo este vorba de lucruri minore", a adăugat el.Primăria Capitalei a anunţat pe 23 aprilie că Podul Constanţa se află în proprietatea statului, administrarea Ministerului Transporturilor, şi este concesionat Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA."Prin urmare, singura instituţie abilitată de lege să execute lucrări de consolidare/reabilitare la acest obiectiv este Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA", a informat PMB.Pe 25 aprilie, CFR SA a anunţat că va derula în luna mai 2018 lucrări de intervenţie în zona Podului Constanţa, în baza avizului emis de Primăria Municipiului Bucureşti. Compania menţiona că, în paralel cu desfăşurarea lucrărilor de intervenţie, Regionala de Căi Ferate Bucureşti continuă parcurgerea şi derularea etapelor premergătoare implementării programului de reparaţii la Podul Constanţa, pentru zona administrată de CFR, până în prezent fiind elaborate Expertiza Tehnică şi DALI (documentaţie tehnico-economică similară studiului de fezabilitate), documentaţii tehnice obligatorii în vederea demarării procedurilor de lansare a licitaţiei pentru elaborarea proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor de reparaţii.Luni, USR Sector 1 a postat pe Facebook imagini cu Podul Constanţa, în urma unor lucrări efectuate recent."Au mascat problemele structurale cu ipsos! (LE: adeziv de exterior) Specialiştii pe care i-am consultat ne confirmă că această lucrare are valoare structurală zero. Săptămâna trecută autorităţile responsabile au anunţat că se vor realiza lucrări de reparaţii şi am crezut că se va întâmpla în sfârşit ceva normal. Însă astăzi suntem martorii unui act de politicianism pur: spoială (în adevăratul sens) unor probleme grave ca urmare a presiunii publice", a scris USR Sector 1. AGERPRES/(AS - autor: Irinela Vişan, editor: Oana Popescu, editor online: Daniela Juncu)