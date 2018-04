Echipa masculină de tenis de masă a României, la primul succes la Campionatul Mondial 2018

21:00

Israelul are dovezi privind un program nuclear iranian secret. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat luni seară, pe 30 aprilie, că ţara sa deţine "dovezi concludente" legate de un program nuclear iranian secret cu scopul a se dota cu arma nucleară, transmit agenţiile internaţionale de presă. "Proiectul nuclear iranian are toate cele cinci elemente ale […]