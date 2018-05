Republica Dominicană stabileşte relaţii diplomatice cu Beijingul şi rupe legăturile cu Taiwanul (oficial)

04:00

Luna mai, în tradiţia populară, debutează cu Ziua de Armindeni, care se serbează (pentru odihna pământului, ca să rodească, să nu bată grindina, să nu fie dăunători, să fie vitele sănătoase, vinul bun, oamenii sănătoşi) prin petreceri la iarbă verde, unde se mănâncă miel şi caş şi se bea vin roşu cu pelin. Numită şi ziua pelinului, 1 Mai semnifică în tradiţia populară începutul verii.Denumirea lunii mai derivă din latinescul "maius". Se presupune că s-ar putea trage şi din "maiores", care înseamnă bătrâni, iar o altă interpretare ar fi aceea că se referă la zeiţa "Maia Maiesta", pe care romanii o considerau zeiţa primăverii şi căreia preoţii lui Vulcan, zeul focului, îi ofereau sacrificii în prima zi din luna mai. Foto: (c) Cristian Nistor / AGERPRES FOTOÎn tradiţia noastră populară, luna mai indică, prin denumirile populare, timpul florilor (Florar, Florariu) şi exuberanţa vegetaţiei (Frunzar), fiind considerată luna ierburilor.Luna mai este a cincea lună a anului în Calendarul gregorian şi are 31 de zile. Ziua are 14 ore iar noaptea are 10 ore. În Calendarul roman luna mai era a treia lună a anului. Romanii considerau luna mai neprielnică pentru căsătorii.Soarele - Luna Foto: (c) Alex Tudor / AGERPRES FOTOSoarele: la începutul lunii, răsare la ora 06 h 07 m şi apune la ora 20 h 20 m, iar la sfârşitul lunii răsare la ora 05 h 35 m şi apune la ora 20 h 52 m.La 21 mai, se face trecerea în semnul zodiacal Gemeni.Luna - reprezintă perioada cât durează o rotaţie a astrului în jurul Pământului: 29 de zile, 12 ore, 44 minute şi 3 secunde, aproximativ 29 zile şi jumătate. În această mişcare, se disting patru faze: lună nouă, primul pătrar, lună plină, ultimul pătrar.Fazele Lunii: la 08 mai - Luna la Ultimul Pătrar la 05 h 09 m; la 15 mai - Lună Nouă (Luna începe să crească) la 14 h 48 m; la 22 mai - Luna la Primul Pătrar la 06 h 49 m; la 29 mai - Lună Plină (Luna începe să descrească) la 17 h 20 m, potrivit Observatorului Astronomic ''Amiral Vasile Urseanu''.Luna mai în tradiţia popularăZicala populară "Mai e Rai" caracterizează cel mai propice timp pentru agricultură: suficient de călduros, precipitaţii abundente, lipsite de grindină şi piatră. Pe ogoare, în livezi, grădini şi podgorii activitatea este în toi, iar turmele de oi, cirezile de vite şi prisăcile dau randament maxim, potrivit etnologului Ion Ghinoiu, în volumul "Zile şi mituri. Calendarul ţăranului român" (2000).Potrivit tradiţiei noastre populare, dacă plouă în mai şi tună des, în iunie va fi frumos, uscat, va fi belşug la porumb, fân, vin, iar dacă sunt gândaci mulţi, va fi an mănos. Se seamănă inul şi cânepa (după 13 ale lunii), hrişca (după 19), ridichile, castraveţii, fasolea, tutunul (la mijlocul lunii). Se curăţă pomii de gândaci. Se bea pelin, potrivit site-ului cultura.mai.gov.ro. Foto: (c) Radu Tuta / AGERPRES FOTOSărbătorile populare din luna mai sunt puţine cu data fixă: 1 mai - Armindeni; 12 mai - Sf. Gherman (Harmanul viermilor); 21 Mai - Constantin Graur (Constandinu Puilor) şi 25 mai - Ioan Fierbe Piatra. Dintre cele cu dată variabilă, Înălţarea Domnului este pe 17 mai, Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile) este pe 27 mai şi Sfânta Treime cade pe 28 mai, potrivit Calendarului creştin-ortodox 2018.Denumirea de Armindeni (Armendina, Armindin, Arminder) provine de la numele profetului Ieremia din calendarul creştin, după cum menţionează site-ul crestinortodox.ro.Ziua de 21 mai - Constantin Graur (care corespunde cu sărbătoarea Sf. Mari Împăraţi Constantin şi Elena) - se serbează pentru apărarea recoltelor şi marchează încheierea semănatului la cereale.În tradiţia populară, între Paşti (8 aprilie) şi săptămâna a doua după Rusalii (27 mai) este cuprins ciclul numit Joile Oprite, în care sunt interzise anumite activităţi casnice, agrare, pastorale etc. Joile Oprite, numite Joile Verzi în sudul ţării şi Joile Pomenite în est, erau potrivnice omului: aduceau ploile însoţite de grindină şi piatră, furtunile şi îngheţurile târzii. În speranţa că ele vor fi îmbunate şi transformate din forţe malefice şi forţe benefice, Calendarul popular a instituit unele interdicţii de muncă, de unde şi numele de Joi Oprite. AGERPRES /(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Daniela Juncu)