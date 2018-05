Cu câți bani a mai rămas un tânăr după cinci zile petrecute în Vama Veche: „Am venit cu 20 de milioane!”

13:00

Loredana Chivu pare să fi uitat complet de fostul ei iubit, Mihai. Blondina nu a stat să sufere acasă, ci s-a dus să se distreze în cluburile de fițe din Mamaia. Nu s-a dus singură, ci în compania unui băiat de ban gata. Loredana Chivu s-a afișat alături de fostul iubit al Danielei Crudu, Radu […]