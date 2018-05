EXCLUSIV/ O artistă de la noi l-a cucerit pe primarul Dusseldorf-ului. „Dumnealui sorbea dintr-un pahar cu șampanie, începe să zâmbească și-mi spune…”

08:40

Trupa The Humans va avea prima repetiție la Eurovision 2018. Reprezentanții României vor urca, marți, pentru prima oară pe scena din Lisabona. Trupa The Humans se află în capitala Portugaliei, unde vinerea trecută, a fost organizată o conferinţă de presă la care au participat artiştii, regizorul show-ului ce va fi prezentat de români pe scena de […]