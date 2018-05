EXCLUSIV. Sânziana Buruiana, primele declaratii despre divorțul Andreeei Tonciu!

16:50

O femeie din Vaslui a avut parte de surpriza vieții ei atunci când a fost chemată la poștă pentru a ridica un colet. (AFLĂ AICI CUM POȚI CÂȘTIGA ȘI TU DE ACASĂ CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Credea că sunt ajutoare, dar de fapt chiar primarul din Hoceni, județul Vaslui avea să-i vină de […] The post Surpriză pentru o femeie din Vaslui:”Era o cutie de la UE. Credeam că-s ajutoare.” Ce era de fapt appeared first on Cancan.ro.