Heynckes se teme de arbitraj în returul de la Madrid: „Sper ca arbitrul să fie imparțial!”

Cântăreaţa franceză Rose Laurens, interpreta melodiei "Africa", a murit la 65 de ani, în noaptea de duminică spre luni, după o lungă suferinţă, potrivit Agerpres. Vestea morții a fost anunțată de partenerul ei, Christian Soulié. 'Flacăra lui Rose Laurens s-a stins în urma unei lungi suferinţe cu care s-a luptat şi pe scena Cabaret Sauvage, în […]