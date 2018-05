La ce se uită bărbaţii când văd o femeie prima dată! Pe primul loc este…

09:30

Mijlocul acestei săptămâni ne aduce o ofertă fotbalistică limitată. Singuele "sclipiri" sunt reprezentate de confruntările retur ale semifinalelor de Liga Campionilor și Europa League, dueluri din care țintim să scoatem maximum de profit. Pariurile zilei Astăzi avem parte de un prim duel de cinci stele pe "Santiago Bernabeu", acolo unde Bayern încearcă "remontada" în fața […]