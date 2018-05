Dezvăluire șocantă făcută de o actriță de comedie: „Am fost violată în somn. Așa mi-am pierdut virginitatea”

09:50

O fetiță de cinci ani a fost violată și ucisă în Baia Mare. Cadavrul copilei a fost găsit în zona unui combinat situat la marginea orașului. La această oră poliţiştii sunt la locul unde a fost găsit cadavrul fetei, potrivit sursei citate. Se aşteaptă totodată sosirea echipelor de criminalişti, care vor continua cercetările sub coordonarea procurorilor […]