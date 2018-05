AUR european pentru luptele româneşti: Mihai Mihuţ a câştigat titlul continental la categoria 63 kg. Alin Alexuc, medalie de bronz la 130 kg

16:40

Organizatorii de la Wimbledon au anunţat că premiile au fost mărite pentru ediţia din acest an a turneului de la All England Club. Conform anunţului, câştigătorii ambelor probe, cea masculină şi cea feminină, vor încasa 2,5 milioane de euro. S-a înregistrat o creştere cu 7,6% faţă de valoarea totală a premiilor de anul trecut. Concret, valoarea totală a premiilor de la Wimbledon a ajuns la 38 de milioane de euro. În acest an, Grand Slamul de la Australian Open a avut premii de 34 de milioane de...