Reacția CNAIR, după problemele cu plata taxei de pod Feteşti, semnalate de Dragnea: “A fost reluată plata prin SMS”

21:00

LIVETEXT AS Roma – FC Liverpool, în semifinalele Ligii Campionilor. Jurgen Klopp: ”Noi nu suntem Barcelona, nu va fi ușor să ne dea 3 goluri”. Italienii au nevoie de o victorie cu 3-0 pentru calificare, după eșecul, 2-5, din tur. AS ROMA – FC LIVERPOOL 0-0 / LIVE Tehnicianul de la Liverpool a prefațat, la conferința […] Post-ul LIVETEXT AS Roma – FC Liverpool, în semifinalele Ligii Campionilor. Jurgen Klopp: ”Noi nu suntem Barcelona, nu va fi ușor să ne dea 3 goluri” apare prima dată în Libertatea.ro.