Tenis de masă: Echipa feminină a României a câştigat grupa la Mondiale, după o victorie splendidă cu Coreea de Nord

Scriitorul Mark O'Connell a câştigat Wellcome Book Prize pe 2018 cu romanul lui de debut ''To Be A Machine'', un volum dedicat mişcării transumaniste, care promovează utilizarea tehnologiei cu scopul de a rezolva ''problema modestă a morţii'', a anunţat Press Association.Acest trofeu literar, însoţit de un cec în valoare de 30.000 de lire sterline, este acordat anual unor cărţi care tratează subiecte legate de medicină, sănătate şi afecţiuni.În cadrul etapei de pregătire a romanului său, scriitorul irlandez Mark O'Connell a vizitat depozite de trupuri umane conservate prin criogenie şi laboratoare din Sillicon Valley care încearcă să transforme creierul uman într-un "cod cibernetic"."To Be a Machine: Adventures Among Cyborgs, Utopians, Hackers And The Futurist Solving The Modest Problem Of Death" reprezintă prima explorare literară de amploare dedicată mişcării transumaniste, ai cărei reprezentanţi militează pentru utilizarea tehnologiei cu scopul de a prelungi viaţa şi de a extinde capacităţile actuale ale corpului uman.Celelalte romane selectate pe lista scurtă de la Wellcome Book Prize pe 2018 au fost "Stay With Me", de Ayobami Adebayo, "The Butchering Art", de Lindsey Fitzharris, "With The End In Mind", de Kathryn Mannix, "Mayhem: A Memoir", de Sigrid Rausing, şi "The Vaccine Race", de Meredith Wadman.Wellcome Book Prize este un premiu literar britanic acordat anual începând din 2009, susţinut de Wellcome Trust. Volumul premiat în 2017 a fost "Mend the Living (aka The Heart)", de Maylis de Kerangal.