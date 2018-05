EFEMERIDE ASTRONOMICE - 2 mai

03:20

Preşedintele sud-coreean Moon Jae In a cerut Naţiunilor Unite să verifice preconizata închidere a unui centru nord-coreean de teste nucleare, a indicat marţi un purtător de cuvânt al ONU, citat de AFP.Moon Jae In a adresat această cerere luni, în cursul unei conversaţii telefonice cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la doar câteva zile după declaraţiile liderului nord-coreean Kim Jong Un cu privire la intenţia sa de a închide, în luna mai, centrul de teste de la Punggye-ri."Preşedintele a solicitat sprijinul Naţiunilor Unite pentru a verifica închiderea iminentă a centrului de teste nucleare al RPDC, după cum a anunţat liderul RPDC, Kim Jong Un", la întâlnirea sa istorică de vineri cu preşedintele sud-coreean, a explicat Stephane Dujarric, purtător de cuvânt al ONU.Moon a cerut de asemenea lui Guterres asistenţa ONU pentru "a transforma zona demilitarizată" dintre cele două Corei într-o "zonă de pace", a continuat el.Secretarul general al ONU a spus că Naţiunile Unite sunt dispuse să discute forme posibile de sprijin, dar niciun detaliu nu a fost furnizat.Agenţia Internaţională de Energie Atomică (AIEA), organism al ONU cu sediul la Viena, deţine expertiza necesară pentru a efectua misiuni de verificare, notează în final AFP. AGERPRES/ (AS - autor: Vicenţiu Purcărea, editor online: Daniela Juncu)