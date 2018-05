ÎNĂLŢAREA DOMNULUI 2018. În ce zi pică sărbătoarea anul acesta. Tradiţii şi superstiţii!

22:20

Ionel Petrea are 32 de ani este profesor şi director de şcoala generală, şef de unitate, în judeţul Timiş. Provin dintr-un centru de plasament, am cresuct fără părinţi şi vreu să le îndulcesc viaţa celorlalţi. Am fost abandonat de mama în spital, venea Crăciunul. A zis că se duce la piaţă şi nu a mai venit... Mi-a lipsit dragostea perinteasca, afecţiunea. Când ştiam că vine 8 MARTIE, eu nu aveam cui să îi spun "La mulţi ani". M-am întâlnit cu mama, am cunoscut-o şi mi-a reproşat că îi pare rău că nu m-a avortat.