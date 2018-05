Argeş: Trafic rutier blocat temporar pe Transfăgărăşan pentru facilitarea intervenţiei la incendiul de lângă cetatea Poenari

06:20

Cinefilii vor avea pentru prima dată un "Dormitor cu filme", care va fi amenajat în perioada 2-6 mai, în Sala Oglinzilor de la Forumul German, unde vor avea loc proiecţii timp de o noapte, iar spectatorii vor putea sta pe saltele, a precizat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al Este Film Festival, Roxana Turdeanu.Pentru o noapte petrecută în "Dormitorul cu filme", o persoană va achita 40 de lei şi va avea la dispoziţie şi o gustare.Este Film Festival oferă publicului peste 60 de proiecţii de film, printre care şi cele mai bune producţii europene, lansate în ultimii doi ani.Proiecţiile vor avea loc în Aula Magna a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, la Teatrul "Gong", Librăria Habitus şi Sala Oglinzilor de la Forumul German.Festivalul propune cinci secţiuni dedicate promovării celor mai bune filme europene lansate în ultimii doi ani, dar şi alte producţii care s-au remarcat de-a lungul anilor."Best of Europe" este secţiunea principală a festivalului care cuprinde cele mai bune filme lansate în ultimul an în Europa. La Sibiu se vor putea viziona: "The Square"- câştigător al premiului Palme d'Or la Cannes în 2017 şi al premiilor pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor şi Cel mai bun actor la Premiile Academiei Europene de Film din 2017; "Loveless"- câştigător al Premiului juriului la Cannes 2017, nominalizat la Oscar şi Globul de Aur pentru Cel mai bun film străin; "The Killing of a Sacred Dear"- câştigător al premiului pentru Cel mai bun scenariu la Cannes 2017; "Loving Vincent"- câştigător la categoria Cel mai bun film de animaţie la Premiile Academiei Europene de Film 2017, nominalizat la Oscar, Globul de Aur şi Bafta pentru cel mai bun film de animaţie. Toate acestea filme, dar şi multe altele vor fi proiectate în premieră la Sibiu.Secţiunea "Film Românesc" îşi doreşte să pună în valoare cele mai noi producţii româneşti. La proiecţii vor lua parte şi membri ai echipelor de filmare, pentru a răspunde curiozităţilor publicului. "Soldaţii. Poveste din Ferentari", regia Ivana Mladenovic, film premiat la Trieste, "Un pas în urma serafimilor" - marele câştigător al premiilor Gopo sau "Fotbal infinit", în regia lui Corneliu Porumboiu - sunt doar câteva dintre producţiile autohtone pe care Este Film Festival le propune publicului.Secţiunea "In Frame" se concentrează anul acesta pe regizorul Anca Damian, câştigător a numeroase premii internaţionale. Se va putea vedea în premieră la Sibiu, filmul "O vară extrem de instabilă", dar şi "Perfect sănătos" sau documentarul "Crulic- drumul spre dincolo", animaţia care spune povestea lui Claudiu Crulic, românul arestat pe nedrept în Polonia pentru furt.Secţiunea "Experienţe" vine cu noi feluri de a vedea filme. Cinci evenimente fac parte din această secţiune şi, cu siguranţă, ele dau autenticitate festivalului.Subiectul cenzurii în film în perioada comunismului în România va fi tratat într-un eveniment care îi va avea ca invitaţi pe Adina Brădeanu şi Laurenţiu Damian. Va exista şi un CineBrunch, unde cinefilii vor putea mânca în timpul proiecţiilor.Secţiunea CinExplorez, lansată anul trecut, vine cu noi proiecţii dedicate copiilor şi adolescenţilor. Proiecţiile din cadrul CinExplorez vor fi urmate de discuţii pe tema filmelor.Preţul biletului pentru o proiecţie va fi de 10 lei. La evenimentele CineBrunch şi Dormitorul cu filme preţul biletului va fi de 40 lei/eveniment/persoană. Noutatea de anul acesta este abonamentul pe tot festivalul, în valoare de 100 lei (valabil pentru toate proiecţiile din cadrul festivalului, mai puţin CineBrunch şi Dormitorul cu filme). Biletele şi abonamentele se vor pune în vânzare pe data de 16 aprilie, la Librăria Habitus din Sibiu. Biletele se vor putea achiziţiona şi înainte de proiecţii, în fiecare spaţiu în parte, în limita locurilor disponibile.Programul complet va fi publicat pe site-ul festivalului http://estefilm.ro, pe pagina Facebook.com/EsteFilm, precum şi în format fizic disponibil în cadrul Librăriei Habitus, cu o săptămână înaintea începerii festivalului. AGERPRES/(AS - autor: Isabela Paulescu, editor: Nona Jalbă, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Este Film Festival / Facebook