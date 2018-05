ROBOR la trei luni, un nou RECORD al ultimilor trei ani şi jumătate

11:50

Iata ce a scris barbatul pe Facebook. "România.Cum poți fi prăduit ca in vestul sălbatic, la final de vacanța! Sinesti, E85, Bucuresti - Buzau.In aceasta seara am oprit intr-o parcare, pe drumul Buzau-Bucuresti, pentru o pauza de la condus.Am urcat in mașina cand am văzut ca cea din fata mea, oprită si ea in parcare, a plecat. Nu am avut un sentiment Ok, o bănuiala mi-a zis sa ma car.Fix in acel moment am văzut oameni ieșind din pădurea de pe marginea drumului, venind spre mașina in viteza. Eram deja înăuntru si am văzut cum un tânăr era deja ghemuit in spatele mașinii. Am blocat ușile, am plecat in viteza si am sunat la 112.Mi s-a făcut legătura la Politie, care mi-a spus ca sigur am roata înțepata si o mașina care sigur ma urmărește. Deci știau. In timp ce vorbeam cu ei la telefon, mi-a apărut in bord mesajul de pana pe spate, dreapta. Le-am dat datele mașinii si locatia si mi-au spus ca vin după mine.Am reușit sa ajung la benzinăria Mol din Voluntari. Si sa umflu roata. A apărut si poliția care ma cauta. Mi-au spus ca am avut noroc, pentru ca alții, in zilele trecute nu au fost la fel de norocoși. Au fost bătuți, jefuiți.Bai, in ce țara trăim? I-am întrebat pe polițiști de ce nu se face ceva, dacă tot știu situația. Mi-au spus ca patrulează pe zona 2 mașini zi noapte, dar sunt depășiți. Sunt doar 40% din câți ar trebui sa fie. Si de la centru nu se face nimic, chiar dacă se știe situația. S-a cerut patrularea jandarmeriei, dar mah ăștia sunt mai Ocupați cu paza lui Dragnea la DNA si nu pot participa. Acum sunt la vulcanizare, in Bucuresti. Mai Cocolari politici, javre administrative si hoți de toate felurile - sictir mah!Eu in seara aceasta eram cu copiii in mașina, in vacanța de 1 Mai.Ce țara e mah asta? Ce siguranța e mah asta?In care ies Hoții din pădure ca ciupercile după ploaie, in care faceti legi doar pentru infractori, in care suntem conduși de infractori?Cât sa mai suportam mah jaful si nesimtirea?Cand autoritățile vor pune preț pe siguranța noastră?Cand vom deschide draku ochii si nu vom mai accepta minciuna si hoția?Multe întrebări, aceleași răspunsuri!Respect pentru Poliția Romana care m-a ajutat si a intervenit!Iar pentru clasa politica si toți românașii care o țin in viața : SICTIR! PS: aici a fost vorba de o secunda. Secunda de cand m-am urcat in mașina. E clar ca erau pregătiți sa atace, dar urcându-ma in mașina au înțepat roata dreapta spate pentru a ma prinde mai târziu. Acea secunda in care am decis sa intru in mașina a fost diferența intre a fi lovit sau a scapa.Am aflat in seara aceasta ca mai nou, arunca cu diverse obiecte in fata mașinii, cand nu e trafic mare, pentru a provoca o ieșire in decor si a jefui. PS2: din mesajele voastre înțeleg ca sunt mai multe zone unde ești atacat la drumul mare. Mulți dintre voi ati fost martorii sau victimele unor asemenea atacuri. Se pare ca Sinesti nu e un caz izolat. A1, A2, Carrefour Voluntari, Fundeni, Mamaia, Sibiu si lista continua. Înțeleg ca mulți dintre voi ati depus plângeri, nerezolvate pana astăzi", a scris el.