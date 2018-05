Handbal feminin: CSM Bistriţa a transferat pivotul spaniol Paula Garcia Avila

13:00

Un bestseller poliţist, inspirat din fapte reale, ce descrie o serie de crime şi violuri comise în California şi atribuite unui renumit criminal în serie supranumit "Golden State Killer", va fi adaptată într-un serial documentar, au anunţat reprezentanţii postului de televiziune HBO marţi, la o săptămână după ce un fost poliţist american a fost pus sub acuzare pentru opt crime comise în urmă cu câteva decenii, informează Reuters.Cartea "I'll Be Gone in the Dark", scrisă de Michelle McNamara, este parţial o investigaţie a zecilor de crime care au terorizat locuitorii din mai multe regiuni din California în anii 1970 şi 1980 şi parţial un volum de memorii dedicat tentativelor ei de căutare a adevărului.Joseph James DeAngelo, în vârstă de 72 de ani, fost poliţist în Sacramento, a fost pus sub acuzare săptămâna trecută pentru opt crime ce ar fi fost comise în seria de infracţiuni din anii '70-'80.Cartea menţionată, publicată postum în februarie, la doi ani după ce Michelle McNamara a murit la vârsta de 46 de ani, readuce în atenţie acest caz.Scriitoarea americană a fost căsătorită cu actorul Patton Oswalt, care, alături de alţi colaboratori, a reuşit să finalizeze romanul după moartea soţiei sale în 2016.Cineasta Liz Garbus, al cărei documentar dedicat cântăreţei Nina Simone, intitulat "What Happened, Miss Simone?", a câştigat un premiu Emmy şi a fost nominalizat la Oscar, va regiza noul serial documentar, au precizat reprezentanţii postului HBO.Postul prin cablu HBO, deţinut de grupul Time Warner Inc., a anunţat că producţia la acest serial a început deja, însă nu a dezvăluit data de lansare a noii producţii.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Simona Aruştei)