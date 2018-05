Mai urmează o minivacanță, după cea de 1 mai Când va fi aceasta

07:50

Deși suntem în luna mai, astăzi va fi o adevărată zi de vară! Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie vor fi temperaturi peste media perioadei în țara noastră. Prognoza meteo ne surprinde din nou: pe de o parte căldură mare, pe de alta, ploi torențiale și descărcări electrice. În vestul, centrul şi nordul […]