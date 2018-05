În sfârșit, o veste bună! 1.200 de locuri de muncă în străinătate pentru români! Există oferte și din țările nordice!

14:50

AS Roma - Liverpool, returul semifinalei Ligii Campionilor ediția 2017-2018, promite alte 90 de minute de spectacol. Pe Stadio Olimpico din Roma, trupa lui Eusebio Di Francesco încearcă să producă un nou miracol și să joace, pe 26 Mai, la Kiev, finala cu Real Madrid. AS Roma - Liverpool se joacă în această seară, de la 21:45, și pleacă de la scorul de 5-2 pentru englezi. În tur, pe Anfield, Salah a făcut un meci magic și a împins Liverpool într-o postură de mare favorită la finală. Pe finalul me...