În timp ce MTS a oprit robinetul, COSR finanțează tenisul. Bani negri pentru sportul alb?

17:00

Gabriel Oprea, despre trimiterea în judecată, în cazul morții lui Bogdan Gigină: ”Îmi voi dovedi nevinovăția în instanță, nu am beneficiat de nimic în plus față de alți miniștri”, a spus fostul lider al UNPR, într-o postare pe Facebook. El mai spune că ”Pierderea vieții polițistului Bogdan Gigină este o tragedie fără margini, o pierdere […] Post-ul Gabriel Oprea, despre trimiterea în judecată, în cazul morții lui Gigină: ”Îmi voi dovedi nevinovăția în instanță, nu am beneficiat de nimic în plus față de alți miniștri” apare prima dată în Libertatea.ro.