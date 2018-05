Proiectul de buget al UE: Aproape 20 de miliarde de euro au fost propuse pentru Europa Apărării

17:20

Gabriel Oprea a afirmat, miercuri, după trimiterea sa în judecată pentru ucidere din culpă în cazul decesului poliţistului Bogdan Gigină, că are încredere că ''justiţia va fi dreaptă şi va restabili adevărul de necontestat'', şi anume că este nevinovat."Sunt un om pentru care onoarea a fost şi va fi întotdeauna foarte importantă. Am încredere că justiţia va fi dreaptă şi va restabili adevărul de necontestat: sunt nevinovat", a scris Oprea, pe Facebook.El a precizat că decesul lui Bogdan Gigină este "o tragedie fără margini", de care nu este însă vinovat."După mai bine de doi ani şi jumătate de la teribilul accident în care poliţistul Bogdan Gigină şi-a pierdut viaţa, s-a decis trimiterea în instanţă a dosarului în care am fost acuzat pe nedrept. Pierderea vieţii poliţistului Bogdan Gigină este o tragedie fără margini, o pierdere imensă, pentru care nu sunt vinovat! O spun şi astăzi, aşa cum am spus-o de fiecare dată. Şi îmi voi dovedi nevinovăţia în instanţă", a spus Oprea.Totodată, acesta a adăugat că nu a beneficiat de nimic în plus faţă de alţi miniştri de Interne."Ca ministru, nu am beneficiat de nimic în plus faţă de alţi miniştri de Interne. Întotdeauna am respectat şi am iubit haina militară. Pe lângă îndeplinirea atribuţiilor cu responsabilitate şi cu respectarea legii, în toată activitatea mea de viceprim-ministru, ministru al Apărării Naţionale şi al Afacerilor Interne am fost preocupat de asigurarea unor condiţii de muncă mai bune pentru militari, poliţişti şi personal contractual, dar şi de creşterea calităţii vieţii acestora. Dovadă stau nu vorbele, ci acţiunile mele în această direcţie şi măsurile concrete, adoptate de-a lungul mandatelor deţinute în fruntea acestor instituţii, care nu pot fi negate ori ascunse", a arătat Oprea.Gabriel Oprea a explicat că în seara accidentului venea de la o activitate de serviciu şi nu a fost o coloană oficială, ci un dispozitiv de însoţire."În seara de 20 octombrie 2015 veneam de la o activitate de serviciu, de la o instituţie a statului. Nu a fost o coloană oficială, ci un dispozitiv de însoţire şi nu am cerut niciodată ca deplasările să fie făcute cu o anumită viteză. Întrebările în legătură cu oportunitatea prezenţei, în acel moment, a poliţistului pe motocicletă, viteza de deplasare a dispozitivului şi alte elemente care privesc organizarea şi planificare misiunilor trebuie adresate poliţiei rutiere, responsabilă de aceste aspecte", a mai spus Oprea.Potrivit acestuia, în cursul anchetei, procurorii au arătat că lucrările de la locul în care s-a petrecut accidentul nu erau semnalizate corespunzător."De asemenea, în dosar se arată că autoturismul în care mă aflam se deplasa cu o viteză mai mică decât viteza maximă legală, ceea ce dovedeşte foarte clar că nu s-a pus problema urgenţei în acea deplasare", a menţionat Oprea.El a amintit că a decis să demisioneze din Parlament, deşi Senatul a respins cererea de încuviinţare a începerii urmăririi penale în cazul său. "Senatul a respins prin vot cererea de încuviinţare a începerii urmăririi penale în cazul meu. Cu toate acestea, am decis să demisionez din Parlament şi m-am pus la dispoziţia justiţiei", a concluzionat Oprea.Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a lui Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Naţională şi ministru al Afacerilor Interne, pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă, în dosarul privind accidentul rutier ce a dus la decesul poliţistului Bogdan Gigină.Potrivit unui comunicat al DNA, în acelaşi dosar procurorii au dispus trimiterea în judecată a societăţii General MPM Impex SRL şi a administratorului acesteia, Petre Mazilu, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.Conform aceleiaşi surse, accidentul rutier care a determinat decesul poliţistului Gigină s-a produs ca urmare a nerespectării de către inculpaţii Gabriel Oprea, Petre Mazilu şi General MPM Impex SRL a dispoziţiilor legale şi a măsurilor de prevedere pentru exercitarea unor activităţi - activitatea de însoţire a ministrului de către poliţişti rutieri în cazul lui Oprea, respectiv activitatea de realizare a unor lucrări în carosabil în cazul firmei şi administratorului acesteia. AGERPRES/(AS - autor: Mădălina Cerban, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Gabriela Badea)