Marius Șumudică, declarații total neașteptate despre FCSB: "E nevoie de o singură Steaua!"

AS Roma crede în al doilea miracol consecutiv în Liga Campionilor,după calificarea cu Barcelona, iar clubul a inscripționat mesaje mobilizatoare pe pereții vestiarelor de pe Stadio Olimpico. AS Roma - Liverpool este liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport, Pro TV și Look TV. Liverpool s-a impus în tur cu 5-2.În finală s-a calificat deja Real Madrid. ...