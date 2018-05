Nikol Pashinyan le cere protestatarilor din Armenia să ia o pauză de o zi

17:20

Conferinţa re:publica dedicată internetului a început miercuri în capitala Germaniei, oferindu-le artiştilor, activiştilor, bloggerilor, hackerilor şi altor entuziasmaţi de tehnologie sute de sesiuni de discuţii privind viitorul culturii digitale, relatează DPA."Încercăm să evocăm cât de multe faţete posibile ale unei societăţi digitale care se dezvoltă singură", a declarat în deschidere cofondatorul evenimentului, Marcus Beckedahl.Chelsea Manning, denunţător şi militant pentru drepturile comunităţii transgen, se află printre cele câteva sute de vorbitori care ar urma să ia cuvântul la evenimentul de trei zile, care se promovează drept cea mai mare conferinţă din Europa pe teme de digitalizare şi societate.Manning, fost militar american, a fost condamnat în 2013 pentru furtul a sute de mii de documente guvernamentale secrete şi scurgerea lor către WikiLeaks în perioada în care lucra ca analist de informaţii în Irak. Manning a fost eliberat din închisoare de mai puţin de un an, după ce condamnarea la 35 de ani de închisoare i-a fost comutată de fostul preşedinte american Barack Obama. Ulterior, el şi-a făcut o operaţie de schimbare de sex şi a devenit Chelsea Manning.Printre temele centrale la conferinţa re:publica din acest an se află modul de abordare de către societate a inteligenţei artificiale şi deciziile luate prin algoritmi. Beckedahl a spus că există o nevoie presantă de a ţine sub control aceste tehnologii, care prezintă oportunităţi, dar şi multe riscuri.Alte subiecte sunt genul, jurnalismul şi politica în contextul digitalizării.Evenimentul re:publica a fost fondat în 2007 de creatorii blogurilor Netzpolitik.org şi Spreeblick. Peste 9.000 de vizitatori sunt aşteptaţi să participe la conferinţa din acest an şi la evenimentul partener al Media Convention Berlin.O petrecere gratuită deschisă publicului va fi oferită pentru prima dată în acest an după conferinţă."Suntem departe de a ajunge la toate părţile societăţii cu re:publica", a declarat cofondatoarea conferinţei Tanja Haeusler. "Ne aventurăm într-un format care sperăm că va creşte la fel ca şi re:publica în ultimii 12 ani", a adăugat ea.AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan, editor: Simona Tatu, editor online: Anda Badea)