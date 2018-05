Aşa îi faci pe fani să uite că ţi-ai dat un autogol stupid. James Milner şi o reacţie de milione: ce a putut spune despre faza devenită viral

22:20

Bob Brett, un celebru antrenor australian, care a şlefuit jocul unor granzi ai circuitului ATP precum Boris Becker, Goran Ivanišević, Andrei Medvedev, Mario Ančić sau Main Cilic, avea o vorbă: "Live by the drop shot and die by the drop shot". 'Scurta' era venerată, ca o chestiune de...