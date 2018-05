Mihai Bendeac, mesaj tranșant despre căsătorie. “Trebuie să îmi dai un contract”

11:10

Celebra cântăreață de muzică ușoară Corina Chiriac are probleme cu puciorul drept. Aceasta nu are voie să calce în el timp de mi multe săptămâni. Corina Chiriac, care a mărturisit că a trecut prin depresii crunte, este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică ușoară din țara noastră. Corina Chiriac, care a dezvăluit ce […] Post-ul Corina Chiriac, cu piciorul bandajat. Nu are voie să calce pe el câteva săptămâni apare prima dată în Libertatea.ro.