Serialul indian ”Alege dragostea” a ajuns la episodul 1000

Anul 2018 vine cu schimbari majore in ceea ce priveste incaltaminea de dama. Pantofii cu toc cedeaza locul celor sport, in diverse modele, care de care mai inedite. Incaltamintea comoda este din nou in tendinte in acest an si poate fi abordata cu incredere atat in tinute elegante, cat si in cele casual. Daca sneakersii au devenit obsesia reprezentantelor feminine care se doresc a fi in pas cu moda, pantofii sport albi supravietuiesc sezon de sezon, in reinterpretari din ce in ce mai indraznete....