Generaţia Millennials doreşte anunţuri de angajare scurte şi clare în social media şi posibilitatea aplicării de pe mobil

11:50

Antrenorul echipei engleze de fotbal Liverpool, Juergen Klopp, a declarat, că meciul cu AS Roma a fost unul epic, dar formaţia sa va fi pregătită pentru finala Ligii Campionilor.''A fost epic, da! Felicitări echipei AS Roma. Ce performanţă, ce 'come back', ce curaj! Au riscat, au fost pedepsiţi, au avut şi ghinion. Nu am încheiat meciul cu un al treilea gol marcat şi ştiam că păstrează speranţe. Şi au marcat încă două goluri'', a declarat Klopp după eşecul cu 2-4 de pe Stadio Olimpico.''E pentru prima oară când nu suntem la fel de buni pe cât putem. Am avut nevoie de şansă şi am avut. Dar cred că am meritat să ne calificăm (în finală). Prelungirile ar fi fost o nebunie. 7-6 (la general) e de necrezut. Suntem în finală, sunt foarte, foarte fericit pentru jucători şi pentru suporteri. Toată lumea a fost superbă. Mergem la Kiev. Pare o nebunie, dar mergem'', a mai spus Klopp, citat de AFP.''Nu am văzut trofeul, nu avem medaliile, avem o treabă de încheiat. Să ajungi într-o finală este super, dar să o câştigi este şi mai bine. Vom fi pregătiţi, dar şi Real va fi. Nimeni nu poate avea mai multă experienţă decât această echipă. Ei au experienţă, dar noi vom fi în formă. O finală e mai normală pentru Real, Barça sau Bayern decât pentru noi. Ca acest grup să fie în finală, cu toate loviturile primite, accidentări în cele mai rele momente, este excepţional'', a comentat Klopp.Liverpool s-a calificat în finala Ligii Campionilor la fotbal deşi a fost învinsă de AS Roma cu scorul de 4-2 (1-2), miercuri seara, pe Stadio Olimpico, în manşa secundă a semifinalelor competiţiei.AS Roma a obţinut o victorie de palmares, graţie a doua goluri marcate pe final, după ce ''cormoranii'' au câştigat cu 5-2 pe Anfield.Oaspeţii au deschis scorul pe Olimpico prin Sadio Mane (9), dar Roma a egalat destul de repede, prin autogolul lui James Milner (15). Georginio Wijnaldum (26) i-a adus din nou pe englezi în avantaj, dar ''giallorossi'' au egalat după pauză, prin bosniacul Edin Dzeko (52), pentru ca belgianul Radja Nainggolan să aducă victoria echipei romane, prin două goluri marcate pe finalul partidei (86, 90+3 - penalty), prea târziu pentru a mai forţa prelungirile.În finala din data de 26 mai, de la Kiev, Liverpool o va înfrunta pe Real Madrid, deţinătoarea trofeului, care a trecut de Bayern Munchen, după 2-1 şi 2-2.AGERPRES (autor: Mihai Ţenea, editor: Mihai Dragomir, editor online: Simona Aruştei)