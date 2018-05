Irina Tănase, Dăncilă, Firea şi Carmen Dan cer daune morale de 500.000 euro site-ului Times New Roman

13:20

Royal Bank of Scotland va închide 162 de sucursale în Anglia şi în Ţara Galilor în acest an. Aproape 800 de angajaţi îşi vor pierde locul de muncă în urma acestei decizii, iar comunităţile rurale îşi fac griji că nu vor mai avea acces la sucursalele băncii, potrivit The Guardian.