Serialul "The Handmaid's Tale", produs de platforma de streaming Hulu, va avea cel puţin trei sezoane

14:01

Antrenorul echipei de volei feminin CSM Volei Alba Blaj, Darko Zakoc, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că participarea formaţiei sale în Final4-ul Ligii Campionilor, găzduit de Sala Polivalentă din Bucureşti, este o mare ocazie pentru formaţia sa să scrie istorie."Este un eveniment important, o ocazie mare pentru clubul nostru, pentru fetele noastre, să scriem istorie. Deja noi am câştigat numai prin calificare (n.r. - în Final4). Dar nu ne vom opri aici, sperăm să facem mai mult. Dacă vom face cel mai bun joc al nostru eu sunt convins că avem şanse. Acum ne concentrăm pe acest prim meci, cu Galatasaray, o echipă puternică. Au jucătoare valoroase, cu multă experienţă, precum Neslihan Demir, starul voleiului turcesc, sau Dobriana Rabadzieva. Dar şi noi avem jucătoare valoroase şi dacă vom da ce avem mai bun din noi putem să câştigăm", a spus tehnicianul sârb."Am avut noroc la tragerea la sorţi. Nu poţi să spui că Galatasaray este outsider, dar sincer cred că cealaltă partidă, VakifBank - Conegliano, e finala dinaintea finalei. Sunt două echipe care în acest moment sunt peste noi şi Galatasaray. Însă în teren nu joacă banii sau numele jucătoarelor, este vorba de inspiraţie. Cu o susţinere importantă din tribune şi cu cel mai bun joc avem şanse să facem o surpriză", a adăugat Zakoc.Acesta speră ca jucătoarele Natasa Krsmanovic, Tijana Malesevic şi Melisa Memiş, transferate în urmă cu trei săptămâni, să aducă un plus echipei din Blaj. "Sper că acum cu aceste jucătoare noi vom repara unele probleme pe care le-am avut. Au venit acum trei săptămâni, nu a fost timp suficient pentru pregătire, normal, dar consider că ţinând cont de experienţa pe care o au şi cu multă motivaţie ne vom întări. Vedem dacă intră de la început, mai am câteva dileme. Eu am 14 jucătoare şi sper ca toate să fie motivate pentru acest meci", a menţionat el.Întrebat ce părere are despre faptul că autorităţile locale au decis să numească viitoarea sală polivalentă din Blaj "Darko Arena", antrenorul sârb a răspuns: "E o mare onoare pentru mine. E o dovadă că am făcut lucruri mari împreună cu aceste fete. Ideea oamenilor din Blaj mă bucură. La mine acasă (n.r. - în Serbia), când am lucrat în oraşul meu, nu am primit această onoare ca aici. Mulţumesc din inimă oamenilor din Blaj".CSM Volei Alba Blaj va întâlni formaţia turcă Galatasaray Istanbul în semifinalele Final4-ului Ligii Campionilor la volei feminin, pe 5 mai, de la ora 19,00, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Capitală.Cealaltă semifinală va opune echipele VakifBank Istanbul, deţinătoarea trofeului, şi Imoco Volley Conegliano, pe 5 mai, de la ora 16,00.Pe 6 mai vor avea loc finala mică (16,00) şi finala competiţiei (19,00).AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Volei Alba Blaj / Facebook