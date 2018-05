(P) Independenta financiara asigurata de BeYou Studio face cu ochiul tinerelor

23:40

Papa Francisc le-a spus victimelor chiliene ale abuzurilor sexuale ale clericilor că are partea sa de vină şi şi-a cerut scuze pentru că a respins acuzaţiile privind o muşamalizare a episcopilor catolici, a declarat miercuri una dintre aceste victime, relatează Reuters. În cadrul unei conferinţe de presă emoţionale după patru zile de întâlniri private cu […] The post Papa Francisc le-a cerut scuze victimelor abuzurilor sexuale: ”Am simţit că suferea!” appeared first on Cancan.ro.