Liderul nord-coreean s-a angajat în faţa Chinei să denuclearizeze peninsula

15:30

Benny Andersson, componentul trupei ABBA, a declarat că trupa suedeză nu are "nimic de demonstrat" prin revenirea sa în studio, după anunţarea la sfârşitul lunii trecute că cei patru membri au înregistrat două noi piese, relatează EFE.În declaraţii acordate BBC, Benny Anderson a vorbit despre reîntoarcerea în studio a legendarului cvartet compus de asemenea din Bjorn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad şi Agnetha Foltskog - cele două voci feminine ale trupei. "Nu cred că avem nevoie să demonstrăm ceva. Nu vreau să ne gândim, oare înainte era mai bine?", a declarat Andersson, subliniind că "facem acest lucru, deoarece credem că este ceva bun".Ideea celor două noi piese a intervenit când Andersson a revenit în studio alături de Ulvaeus pentru a lucra la proiectul unui turneu virtual al trupei ABBA, în care componenţii trupei să apară pe scenă anul viitor sub formă de avataruri."Ne-am spus că poate ar trebui să compunem câteva cântece şi să le întrebăm pe doamne dacă vor să le interpreteze, iar ele au răspuns că sigur că da. Nu pot spune decât că a fost o imensă bucurie", a povestit Andersson, despre cum au mers tratativele cu Lyngstad şi Faltskog."Unul dintre cântece este ca şi cum l-am fi scris pentru zilele de azi. Celălalt ar putea fi din 1972", a spus el, referitor la cum sună cele două noi melodii care încă "nu sunt terminate", a precizat Benny. Piesele vor vedea lumina zilei la sfârşitul anului pentru că încă trebuie mixate, deşi vocile şi muzica au fost înregistrate.Ne-am gândit toţi patru că, după circa 35 de ani, ar fi distractiv să ne unim forţele şi să mergem într-un studio de înregistrare. Aşa că am făcut-o", declarase luna trecută, trupa care are 400 de milioane de albume vândute în întreaga lume."Au rezultat două melodii noi, iar una dintre acestea, 'I Still Have Fair In You', va fi interpretată de avatarele noastre digitale în cadrul unei emisiuni TV speciale, produse de NBC şi BBC, care ar urma să fie transmisă în decembrie", menţionau Agnetha, Benny, Bjorn şi Anni-Frid la sfârşitul lunii aprilie, pe contul oficial de Instagram al ABBA.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Anda Badea)