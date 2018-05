Ludovic Orban: PNL sprijină orice jurnalist care semnalând adevărul îi deranjează pe puternicii zilei

17:10

Cea de-a 71-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno, care se va desfăşura în perioada 1 - 11 august, va acorda Premiul de Excelenţă actorului, regizorului şi scenaristului american Ethan Hawke, au informat organizatorii citaţi joi de EFE.Starul hollywoodian va primi premiul la 8 august în Grande Place de Locarno, scenariul principal al acestui festival cinematografic din Elveţia, cu prilejul vizionării în premieră europeană a celui mai recent film al său în calitate de regizor, 'BLAZE', care a fost prezentat la Festivalul Sundance.Ethan Hawke, 47 de ani, este "un talent polifaţetic al cinematografiei americane şi internaţionale", semnalează organizatorii festivalului într-un comunicat. În cariera sa de peste 30 de ani, actorul "nu a încetat niciodată să experimenteze, să testeze noi genuri şi mijloace şi a avut mereu o privire angajată", notează comunicatul.Ethan Hawke, care a debutat în lumea filmului la 14 ani cu 'Explorers' (1985), a devenit cunoscut datorită filmului "Dead Poets Society' (1989), în regia lui Peter Weir, unde l-a interpretat pe introvertitul student Todd Anderson alături de Robin Williams. A devenit renumit, în 1995, datorită trilogiei realizate de Richard Linklater, 'Before Sunrise', 'Before Sunset' (2003) şi 'Before Midnight' (2013). La partea a doua şi a treia, Hawke a scris scenariile, ambele fiind nominalizate la premiile Oscar.Ca actor a lucrat cu mari regizori, precum Andrew Niccol: 'Gattaca' (1997), 'Lord of War' (2005), 'Good Kill' (2014); sau 'Antoine Fuqua: 'Training Day' (2001), 'Brooklyn's Finest' (2009) şi 'The Magnificent Seven' (2016). Interpretarea sa alături de Denzel Washington în 'Training Day' a fost cea care i-a adus prima sa nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar.A doua nominalizare a primit-o în 2014, pentru rolul său din filmul lui Richard Linklater 'Boyhood', care a fost turnat timp de 12 ani, din 2002 până în 2013. În ultimii ani, Ethan Hawke şi-a continuat cariera ca unul dintre cei mai respectaţi regizori şi a interpretat rolul principal în filmul 'First Reformed', scris şi regizat de Paul Schrader.Debutul său în spatele camerei a fost cu filmul 'Chelsea Walls' (2001), urmat de ecranizarea romanului 'The Hottest State' (2006), de documentarul 'Seymour: An Introduction' (2014) şi de recentul 'BLAZE', în care prezintă controversata viaţă a cântăreţului de muzică country, Blaze Foley, interpretat de Benjamin Dickey.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)