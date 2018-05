Zvonko Sundovski se întoarce la Constanța!

14:40

Astăzi, la Turnu Măgurele, are loc recepția pentru terminarea lucrărilor la Stadionul Municipal Turnu Măgurele, din Teleorman.Stadionul este unul modern, la standarde UEFA, și are 2.000 de locuri, sistem de încălzire sub gazon, nocturnă și centru de cantonament, spații pentru recuperare fizică și spații pentru prepararea și servirea mesei. Investiția făcută de Compania Naționala de Investiții s-a ridicat la 3 milioane de euro. ...