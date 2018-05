Atletism: Sud-africanul Wayde van Niekerk, campion olimpic la 400 metri, ar putea reveni în iulie

18:50

Custodele Coroanei române, Margareta, a recunoscut joi că îi place să practice grădinăritul, hobby pe care îl are încă din copilărie."Da, am acest hobby. De când eram mică. Am început cu Regina Mamă Elena, la Florenţa, am continuat în Scoţia, mai dificil, dar şi la Roma, (...) în ghiveci. Şi în Elveţia şi aici, acum, evident, la Săvârşin, şi învăţ foarte mult de la domnul profesor Stănică (n.r. - Florin Stănică, prorector al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti)", a spus ea.Custodele Coroanei şi principele Radu au participat joi la deschiderea celei de-a XV-a ediţii a Zilelor Horticulturii Bucureştene şi Hortus FlorShow Romania, prilej cu care au vizitat Centrul de Cercetare pentru Studiul Calităţii Produselor Agroalimentare."Laboratorul este foarte impresionant. Au câştigat granturi şi îi felicit, dar ce este important e faptul că ei fac tot felul de experimente pentru ecologie. Şi pentru sănătate şi pentru alimente, pentru tot felul de lucruri care vor ajuta planeta", a declarat Custodele Coroanei, la finalul vizitei.La Centrul de Cercetare pentru Studiul Calităţii Produselor Agroalimentare, Custodele Coroanei a vizitat laboratoarele de pomicultură integrată, de analiză senzorială, de micro-înmulţire şi fiziologia plantelor, de agrochimie.Potrivit prof. univ. dr. Liliana Bădulescu, responsabilul Centrului de Cercetare pentru Studiul Calităţii Produselor Agroalimentare, Majestatea Sa Margareta a fost impresionată de produsele din laboratorul de analiză senzorială."A gustat din kiwi, din curmalul chinezesc. Şi aşa am aflat că sunt unele dintre fructele favorite. Pe de altă parte, a impresionat-o la laboratorul de micro-înmulţire a plantelor partea de cameră climatică, de multiplicare. Şi a urcat şi pe terasă, unde este o vedere splendidă a întregului campus", a declarat pentru AGERPRES Liliana Bădulescu.Centrul de Cercetare pentru Studiul Calităţii Produselor Agroalimentare a fost fondat în 2012, Custodele Coroanei punând atunci piatra de temelie a clădirii instituţiei.Cea de-a cincisprezecea ediţie a Zilelor Horticulturii bucureştene, eveniment aflat sub înaltul patronaj al Custodelui Coroanei române, are loc în perioada 3 - 6 mai, în parteneriat cu Asociaţia Antreprenorilor de Peisagistică din România, Green Box SRL (Italia) şi Florăria Trias, sub patronajul Societăţii Române a Horticultorilor. AGERPRES/(AS, A - autor: Daniel Popescu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Gabriela Badea)