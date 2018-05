Zece turişti polonezi s-au rătăcit în zona Vârfului Moldoveanu. Unul dintre ei s-a rănit şi a fost transportat la spital cu elicopterul

18:00

Claudiu Ceia are 30de ani şi o carieră de invidiat în domeniul IT. A lucrat timp de patru anipentru Facebook, în Irlanda şi SUA, a participat la proiectul GovITHub al GuvernuluiDacian Cioloş, iar acum lucrează pentru Primăria Alba Iulia. În paralel, îi învaţă gratuit programarepe copiii din acest oraş, pasionaţi de lumea IT.