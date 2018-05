LIVE BLOG Europa League | Se decid finalistele: Atletico - Arsenal şi Salzburg - Marseille, de la 22:05. Ultima şansă a lui Wenger să aducă un trofeu european pe Emirates şi borna atinsă de legendarul manager francez. Echipele de start

19:00

România - Hong Kong 0-3, în sferturile de finală ale CM de tenis de masă pe echipe din Halmstad (Suedia) Can #TeamRomania defeat #TeamHongKong to secure their first World Championships medal since 2000?? #ITTFWorlds2018 Naţionala feminină a României întâlneşte azi, de la ora 17:00, reprezentativa Hong Kong, într-un meci din sferturile de finală ale Campionatului Mondial de la Halmstad (Suedia). Partida paote fi urmărită pe Eurosport 2 şi pe www.ittf.com. Viorel Filimon, antrenorul primei repreze...