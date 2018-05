VIRAL! Președintele Franței a făcut o gafă de proporţii. A numit-o „delicioasă” pe soția unui premier

19:30

Daca te gandesti sa pui la vanzare apartamente de 2 camere, de exemplu, in bloc nou sau apartamente de 3 camere in bloc vechi, atunci trebuie sa stii ca perioada cea mai indicata pentru a face acest lucru este chiar luna mai. Specialistii spun ca, in aceasta perioada, creste cererea pentru apartamente in bloc nou si, astfel, ai mai mult spatiu de negociere cu potentialii clienti si, poate, ai si posibilitatea de a scoate un profit pe masura.