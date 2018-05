Dragnea, despre legile Justiţiei: Sunt absolut sigur că în această viaţă vor intra în vigoare

20:40

Filmul cu supereroi "Black Panther" a obţinut nu mai puţin de şapte nominalizări joi la premiile MTV pentru film şi televiziune, luând faţa blockbuster-ului de box-office "Avengers: Infinity War", relatează Reuters.Serialul de televiziune "Stranger Things" despre aventurile supranaturale ale unui grup de copii a obţinut şase nominalizări, inclusiv una pentru cel mai bun rol pentru vedeta de 14 ani Millie Bobby Brown, care va concura şi la categoria favorită a fanilor, dedicată celui mai tare sărut.Canalul tv orientat către tineri, cunoscut pentru show-urile sale ieşite din tipare, a renunţat la clasificările de gen, nominalizând împreună bărbaţi şi femei la categoriile dedicate celor mai bune roluri într-o tentativă menită să îmbrăţişeze egalitatea şi fluiditatea genului.La categoria cel mai tare sărut este nominalizată şi scena dintre actorii Nick Robinson (Simon) şi Keiynan Lonsdale (Bram), din filmul popular despre anii de maturizare ai unui adolescent gay "Love, Simon".Premiile MTV pentru film şi televiziune, care vor fi decernate la Los Angeles în iunie, au în prim-plan vedetele producţiilor de box-office şi şi-au căpătat reputaţia unui antidot la premiile de iarnă ale Hollywoodului, care răsplătesc producţiile mai serioase. Câştigătorii sunt aleşi de fani prin vot online."Black Panther" a primit nominalizări pentru Chadwick Boseman la categoriile cel mai bun erou şi cel mai bun rol, în timp ce Michael B. Jordan este nominalizat la categoria "cel mai bun personaj negativ", iar Letitia Wright la categoria aşa-numită "scene stealer". Pelicula mai este nominalizată la categoriile cea mai bună luptă şi cel mai bun film."Avengers: Infinity War", care reuneşte peste 20 de supereroi Marvel şi care a stabilit un nou record mondial pentru încasările din weekend-ul de lansare, a primit doar trei nominalizări, la categoriile cel mai bun personaj negativ (Thanos, interpretat de Josh Brolin), cea mai bună luptă şi cel mai bun film.Alte filme nominalizate sunt "Wonder Woman", filmul horror "It" şi comedia "Girls Trip", în timp ce la categoria televiziune au primit nominalizări şi "13 Reasons Why", "Game of Thrones", "Riverdale" şi "grown-ish".Daisy Ridley şi Adam Driver au primit nominalizări la categoriile cel mai bun erou şi cel mai bun personaj negativ pentru rolurile lor din "Star Wars: The Last Jedi", deşi luptele lor cu săbii laser nu au reuşit să primească nominalizări la categoria cea mai bună luptă.Vedeta din "Girls Trip" Tiffany Haddish este cea care va prezenta gala de decernare a premiilor MTV pentru film şi televiziune de la 18 iunie, notează Reuters.