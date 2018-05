Horoscop săptămânal 7 – 13 mai 2018. Peștii trebuie să ia decizii rapide

13:50

Iubita polițistului mort din Slatina riscă să ajungă în spatele gratiilor pentru următorii cinci ani. Procurorii au schimbat încadrarea juridică a faptei și o cercetează acum pe tânără pentru ucidere din culpă, deși aceasta susține că l-a împușcat accidental pe polițist. Procurorii olteni au declarat că urmează să fie făcută expertiza balistică, iar în funcție […] The post Iubita polițistului împușcat în cap riscă 5 ani de închisoare appeared first on Cancan.ro.